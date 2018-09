Oroscopo 2018: ecco i segni che faranno successo secondo il tabloid inglese

L’oroscopo può essere un modo per guidare la propria vita verso il successo lavorativo? I nuovi risultati statistici stilati da un tabloid inglesi essere nati in un periodo dell’anno rispetto ad un altro può cambiarvi la vita.

Seguire e credere nell’oroscopo è più o meno come avere una fede religiosa: se non si crede ciecamente nell’influenza delle stelle sul proprio segno, infatti, è praticamente impossibile dare peso alle previsioni fatte dagli esperti di settore. Sebbene dunque vi sia una divisione netta tra credenti e non credenti, sui giornali viene dato ampio spazio alle previsioni astrali a breve, medio e lungo termine ed anche i più scettici (ammetto di averlo fatto pure io di tanto in tanto) si soffermano in alcune occasioni a leggerle, anche solo per dire con maggiore convinzione: “Ma quante c***e scrivono”.

I capricorno hanno maggiori possibilità di diventare lavoratori di successo?

Tralasciando pregiudizi ed opinioni personali a riguardo vi sottoponiamo l’ultima statistica realizzata in base al segno zodiacale che ha pubblicato il tabloid britannico ‘Daily Star‘. In questa viene sostenuto che il segno zodiacale ha un’influenza sulle percentuali di successo lavorative delle persone. La statistica è stata realizzata analizzando il periodo di nascita degli imprenditori di maggior successo al mondo e degli uomini con posizioni di rilievo nelle maggiori multinazionali del mondo.

Da questa analisi è risultato che il segno di maggior successo negli affari è il capricorno, sono infatti ben 22 gli imprenditori di successo che sono nati sotto quel segno zodiacale. A seguire ex aequo in seconda posizione i gemelli ed i bilancia (13 uomini/donne di successo) quindi i leone, i toro ed i vergine in terza a pari merito con 10 uomini d’affari di successo. Credere o meno in questa analisi è questione di fede, quindi lasciamo a voi lettori la possibilità di decidere in un senso o in un altro.

