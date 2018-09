Ragazza madre con figlio disabile sfrattata, caos in Municipio. “Famiglia in mezzo alla strada”

Ragazza madre sfrattata, caos in Municipio

Una, è statadalla sua casa di Ostia per fare spazio ad unaLa questione è molto delicata, perchè la ragazza madre ha due figli, uno dei quali disabili.

La ragazza se ne è dovuta andare dalla casa nel quartiere di Nuova Ostia, e Casapound ha cercato fisicamente di impedire lo sfratto. La cosa ha comportato per Luca Marsella, capogruppo di CPI presso il Consiglio del Municipio X, la sospensione dal consiglio per due sedute.

Consigliere di Casapound sospeso dal consiglio

Luca Marsella, come abbiamo detto capogruppo di CPI presso il Consiglio del Municipio X, ha occupato l’Ufficio di Presidenza del Municipio assieme a diversi abitanti delle case popolari. L’occupazione è stata sancita come “gesto di solidarietà” per la giovane madre. Infatti non sono state proposte delle soluzioni alternative alla donna.

“Stamattina ho provato a fermare lo sgombero di una donna italiana con due bambini, di cui uno disabile, che le è stato strappato dalle braccia” ha commentato Marsella. “È incommentabile la prepotenza con cui l’amministrazione è intervenuta questa mattina per sgomberare un appartamento in cui vivono una ragazza con i suoi due figli piccoli di cui uno disabile. Non possiamo accettare che la forza venga utilizzata solamente per sfrattare italiani in emergenza abitativa, senza proporre soluzioni alternative umane”.

“Dopo lo sfratto ho occupato l’ufficio di presidenza del Municipio con la donna e la madre, ottenendo almeno una lettera del direttore a tutela della famiglia. La casa andrà ad una famiglia straniera mentre in Aula è si è deciso di sospendermi dal consiglio per due sedute”.

“Purtroppo mi rendo sempre più conto di quanto la politica sia distante dalla realtà: io continuerò a difendere gli italiani, mi possono anche espellere a vita” conclude.

