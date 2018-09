Tale padre, tale figlio (o quasi): l’intervista in inglese del figlio del pupone sbalordisce il web – VIDEO

Christian Totti ha ereditato il talento cristallino del padre, ma a differenza sua sbalordisce il web per un’eccellente proprietà di linguaggio durante un’intervista in inglese.

Tale padre, tale figlio! Christian Totti, figlio del più grande calciatore romano degli ultimi 30 anni, ha ereditato dal padre il talento in campo e a 13 anni guida la Roma under 14 con personalità. Il talento del ragazzo, però, è passato in secondo piano nelle ultime ore per un gesto di fair play che ha ricordato da vicino quello di un altro idolo della capitale (anche se sulla sponda laziale), Paolo Di Canio: dopo uno scontro fortuito contro il portiere avversario, Christian ha deciso di fermarsi per prestare soccorso al coetaneo perdendo l’occasione di fare un gol a porta vuota.

L’ovazione dello stadio per il gesto di Totti e la perfetta intervista in inglese

Il bel gesto del figlio del “Pupone” è stato salutato dal pubblico di fede spagnola (la Roma stava partecipando la Madrid Football Club) con un ovazione. A fine partita, Christian è stato fermato da un’intervistatrice spagnola che in inglese gli ha chiesto di raccontare cosa fosse successo e di spiegare il perché di quel gesto.

“Tottino” non ha fatto una piega ed in un perfetto inglese (il ragazzo studia ad una scuola internazionale) ha risposto: “Gli ho chiesto scusa. Per me l’importante era che lui stesse bene, non il gol che dovevo segnare. Lui mi ha risposto che non importava, era felice che fossi andato da lui. Il mister è stato orgoglioso di me, mi ha detto che ho fatto un buon lavoro”. Conclusa l’intervista, la giornalista si è complimentata con Christian per il suo gesto dicendogli che aveva dato un esempio eccellente a compagni ed avversari su come ci si deve comportare in campo.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news:http://bit.ly/NewNotizieNews