Violenta scossa da 6 di magnitudo lungo la dorsale indiana

Una nuova violenta scossa di terremoto è stata registrata in mattinata lungo la dorsale indiana sudoccidentale (allocata tra l’Oceano Indiano e l’Oceano Atlantico, a parecchi chilometri di distanza dalla terra ferma).

Il sisma, con magnitudo 6, è stato registrato intorno alle 9.30 (le 11.30 nella zona) e non ha causato danni di alcun tipo.

Rimane comunque un sisma da segnalare, in un’area non nuova a fenomeni sismici (come è ovvio che sia, trovandosi in una zona dove due placche tettoniche si incontrano)

Questi i dati riportati dall’INGV:



Un terremoto di magnitudo Mwp 6.0 è avvenuto nella zona: Southwest Indian Ridge [Sea], il

18-09-2018 07:27:41 (UTC) 3 ore, 42 minuti fa

18-09-2018 09:27:41 (UTC +02:00) ora italiana

18-09-2018 11:27:41 (UTC +04:00) orario locale nella zona del terremoto (Indian/Reunion)

con coordinate geografiche (lat, lon) -37.6, 49.79 ad una profondità di 1 km.

Questo l’esatto punto dove il sisma è stato rilevato:

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News.

Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news:http://bit.ly/NewNotizieNews