Mercoledì 19 settembre 2018: stasera in tv Il segreto, Ma che bella sorpresa, The day after tomorrow e Sette anime

Cosa c'è in onda stasera in tv? Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 19 settembre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Tanti e interessanti i film oggi, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera mercoledì 19 settembre 2018 in prima e seconda serata. Tanti i documentari, i programmi ma soprattutto le serie tv.

Stasera in TV, mercoledì 19 settembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:30 – Madrid ( ESP ) Calcio. UEFA Champions League Real Madrid – Roma

23:05 – Magazine Champions League 2018 / 2019

Rai 2

21:20 – Rocco Schiavone Pulizie di primavera

23:25 – Seal Team – Nemico del mio nemico

Rai 3

21:15 – Chi l’ha visto?

00:05 – TG3 Linea notte estate

Rete 4

21:25 – Il segreto

23:09 – The door in the floor

Canale 5

21:26 – Ma che bella sorpresa

23:10 – Gli anni felici di Padre Pio

Italia 1

21:26 – The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo

00:00 – Shutter island

La 7

21:15 – Amistad

00:10 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – Sette anime

00:00 – Star Trek Beyond

Cielo

21:15 – Terrordactyl

23:15 – Visions

Iris

21:00 – Cliffhanger – L’ultima sfida

23:30 – Gardener of Eden – Il giustiziere senza legge

Stasera in TV, mercoledì 19 settembre: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Ma che bella sorpresa (Canale 5): Guido, professore milanese di letteratura al liceo, e’ un romantico sognatore che vede la propria esistenza frantumarsi il giorno che la sua compagna decide di lasciarlo per un altro uomo. Guido entra in crisi, ma a confortarlo c’e’ il suo migliore amico Paolo, un suo ex svogliato studente, ora insegnante di educazione fisica. Paolo fara’ di tutto per aiutarlo, arrivando anche a convocare a Napoli i genitori di Guido. Poi, l’incontro con Silvia, una nuova vicina di casa, fa tornare finalmente il sorriso sul volto di Guido: lei e’ bellissima ed e’ la donna perfetta. O cosi’ sembra…