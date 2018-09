Pamela, la sconcertante rivelazione di un detenuto: “Ecco cosa mi ha confessato Oseghale” 

“Ecco cosa mi ha confessato” la rivelazione del compagno di cella

Innocent Oseghale avrebbe confessato ad un compagno di cella di aver violentato ed ucciso Pamela.

Il nigeriano, in carcere con l’accusa di aver ucciso e smembrato il corpo della 18enne romana, non ha mai confessato ed anzi tuttora insiste nel non aver ucciso Pamela. Tuttavia un collaboratore di giustizia, che era detenuto con Oseghale nella prigione di Marino del Tronto, afferma che Oseghale avrebbe confessato l’omicidio.

“In cella con me, ha confessato di aver violentato e ucciso Pamela Mastropietro” ha detto il collaboratore di giustizia. Oseghale ha negato tutto.

Il pentito è un siciliano, che sta scontando una condanna definitiva. Si trovava nel carcere di Marino del Tronto fino a metà agosto, e ha contatto gli inquirenti dicendo loro che Oseghale aveva confessato.

Il difensore: “Informazioni non attendibili, tutto falso”

Secondo il pentito Oseghale avrebbe ammesso di aver avuto un rapporto con Pamela vicino ai giardini Diaz. Quindi l’avrebbe portata a casa, in Via Spalato, a prendere l’eroina. La ragazza avrebbe cominciato a piangere e a dire di volersene andare da quella casa. Lui l’avrebbe colpita con un calcio alle gambe e poi l’avrebbe uccisa.

Il procuratore capo di Macerata Giovanni Giorgio ha chiesto conto di queste dichiarazioni ad Oseghale, che nega tutto. “Conosco quel pentito – ha spiegato poi – ma non sono mai stato in cella con lui. Appena arrivò mi chiamò macellaio e mi tirò una bottiglietta d’acqua. Non ci ho mai parlato”. dice Oseghale.

Secondo il suo avvocato “Il carcere dispose il divieto di incontro per loro due e Oseghale ha assicurato al procuratore di non avergli mai parlato”. “La versione di Oseghale resta la stessa: nessuna violenza sessuale, nessun omicidio. Lui l’ha fatta a pezzi solo quando era già morta per l’overdose, per disfarsi del cadavere” dice il suo avvocato.

