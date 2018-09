Piranha diviene star del web: i suoi denti lo fanno diventare fenomeno virale

Un pescatore russo è rimasto scioccato dall’aver catturato un piranha nelle acque del fiume Chernaya Kalitva, ma ancora più sorpreso dal fatto che questo avesse denti umani.

il video della cattura di un piranha nelle acque gelide del Chernaya Kalitva (affluente del Don) in Russia è diventati virale, non tanto per l’insolita presenza del pesce amazzonico nel fiume, ma per il fatto che il predatore marino presentasse dei denti dalle sembianze umane. I piranha, in effetti, sono nativi delle acque del sud America ed il fatto che si trovasse in un fiume di acqua così fredda è innaturale, il che fa pensare che qualcuno che possedeva il pesce in un acquario abbia deciso di liberarlo.

Piranha dai denti umani trovato in Russia

Molti degli utenti che hanno visto il video si sono stupiti del fatto che il piranha fosse sopravvissuto in acque così fredde, ma una biologa esperta ha spiegato che questo è dipeso dalla capacità genetica del pesce ad adattarsi a differenti climi. La stessa biologa, Elena Zhemchuzhnikova, non ha però saputo spiegare la tipologia di denti che presentava l’animale.

In molti si sono lamentati del trattamento che il padrone dell’animale ha riservato al piranha, accusandolo di averlo preso per mero piacere personale e di averlo abbandonato dopo aver capito che necessitava di cure, la Zhemchunzhnikova ha infatti spiegato che sebbene si tratti di un pesce capace di adattarsi a diversi habitat, può essere difficile curarlo all’interno di un acquario.

