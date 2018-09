“Questa volta è finita davvero”: la storia di Belen e Iannone al capolinea?

Questa volta sembra che la storia tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sia giunta al capolinea, gli amici della showgirl sostengono che l’argentina non tornerà più indietro.

Dopo un’estate caratterizzata da litigi e ritorni di fiamma e condita da indiscrezioni su una possibile maternità ed un progetto di matrimonio, pare che la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sia giunta al termine. Secondo quanto rivelato dal settimanale di gossip gestito da Alfonso Signorini ‘Chi‘, la bella soubrette argentina avrebbe deciso di lasciare il pilota di Moto Gp, una decisione che a differenza delle altre volte pare essere definitiva.

L’indiscrezione sulla rottura sarebbe confermata, secondo quanto si legge sul settimanale scandalistico da alcuni amici di Belen, i quali avrebbero anche detto all’intervistatore che a loro: “Ha confidato che questa non sarà la solita crisi passeggera”. Gli stessi amici hanno poi smentito le voci secondo cui la showgirl sarebbe incinta del secondo figlio.

Storia finita tra Belen e Iannone, ritorno di fiamma con Corona?

Trattandosi semplicemente di un’indiscrezione è ancora troppo presto per dire che la storia tra i due è realmente finita (d’altronde fino ad un paio di settimane fa si parlava di gravidanza e matrimonio), ma i fan di Belen già fantasticano su un ritorno di fiamma con uno dei suoi fidanzati storici, l’unico con il quale è finita per cause di forza maggiore: Fabrizio Corona. Ovviamente si tratta di fanta love story, ma sul web sono già in molti coloro che auspicano un nuovo fidanzamento tra i due.

