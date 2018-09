Tragico incidente sulla A14: escono fuori strada col furgone, muoiono un uomo e una donna

Un tragico incidente stradale sulla A14 è costato questa mattina la vita ad un uomo ed ad una donna entrambi pugliesi. S’indaga sulle cause dell’uscita fuori strada del furgone su cui viaggiavano.

Tragico incidente stradale questa mattina sulla A14, nel tratto compreso tra Vasto Sud e Termoli (Campobasso), gravissimo il bilancio: due morti (un uomo ed una donna) e due feriti. Secondo una prima ricostruzione (ancora parziale) dell’accaduto, i quattro stavano viaggiando tutti quanti su un Fiat Ducato quando, all’improvviso, il guidatore ha perso il controllo del mezzo che è uscito fuori strada e si è schiantato contro un guardrail laterale.

Tragico incidente sulla A14: l’arrivo dei soccorsi

Gli automobilisti sopraggiunti sul luogo del sinistro hanno avvertito i soccorsi dell’avvenuto incidente. Dopo qualche minuto sono giunti sul luogo i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e gli operatori del 118: per l’uomo e la donna -entrambi seduti nei sedili anteriori- non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate durante il violento scontro con la barriera protettiva. I due passeggeri che si trovavano dietro, invece, sono stati trasportate in ospedale, non sono note le loro condizioni.

Per il momento, dunque, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla tragedia (l’uomo e la donna erano entrambi pugliesi, ma non è chiaro se avessero rapporti di parentela). A causa dell’incidente e delle relative indagini il tratto è stato chiuso al traffico a lungo e questo ha causato non poche traversie agli altri automobilisti, rimasti bloccati per molto tempo in code chilometriche.

