Verona, esplosione ed incendio nella palazzina che ospita immigrati, un passante ferito  

Verona, incendio nella palazzina degli immigrati

Una palazzina di San Martino Buon Albergo, provincia di Verona, è esplosa dopo un incendio.

Il. Le vetrate delladi via XX Settembre sono esplose, ed hanno centrato un passante che stava facendo passeggiare il cane. L’uomo è apparso inizialmente grave, ma poi il quadro clinico fortunatamente è stato ridimensionato. Quindi è trasportato in codice giallo all’ospedale di San Bonifacio.

La palazzina ospitava un centro di accoglienza con 24 richiedenti asilo; non si esclude, ad ora, l’ipotesi della natura dolosa dell’incendio, che si è sviluppato nei locali della concessionaria di moto e un sala slot.

Un passante è rimasto ferito, in maniera non grave. Gli stranieri presenti nel centro sono stati evacuati con una ventina di residenti, in tutto una cinquantina di persone.

Le cause dell’esplosione sono ancora al vaglio degli inquirenti ma non si escluda la natura dolosa dell’incendio.

Si valutano le cause dell’esplosione

Nessun ferito fra le persone che si trovavano nella palazzina al momento dell’esplosione. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia.

“Fortunatamente c’è stato solo un ferito, ma le conseguenze sarebbero potute essere devastanti. I danni per lo stabile sono gravi, adesso dovremo valutare l’agibilità di parte del palazzo e oggi ci sarà un sopralluogo tecnico” ha detto il sindaco di San Martino Buon Albergo, Franco De Santi.

