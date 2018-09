Aereo costretto ad un atterraggio d’emergenza, i passeggeri sanguinano dal naso e dalle orecchie

Aereo della Jet Airways costretto ad un’atterraggio d’emergenza in India, dopo che alcuni passeggeri hanno cominciato a perdere sangue dal naso e dalle orecchie.

Una grave mancanza da parte del personale di bordo della Jet Airways (una delle maggiori compagnie aeree indiane) ha messo a repentaglio la vita di molti passeggeri (166 in totale). Il volo era partito dall’aeroporto internazionale di Mumbai ed era diretto a Jaupur. Durante la fase di decollo, però, tutti i passeggeri hanno cominciato a manifestare dei sintomi di malessere ed alcuni di essi -circa una trentina- hanno addirittura cominciato a perdere sangue dal naso e dalle orecchie.

Accortosi dell’emergenza, il personale di bordo, accortosi che le mascherine con l’ossigeno erano scese, ha chiesto ai passeggeri di indossarle, quindi ha comunicato al pilota l’esigenza di fare ritorno a Mumbai per prestare cure immediate ai passeggeri. L’atterraggio è andato per il meglio ed i passeggeri che sanguinavano sono stati immediatamente assistiti dal personale medico dell’aeroporto, otto di loro sono stati trasportati in ospedale.

Aereo costretto ad atterraggio d’emergenza, il crew di bordo ha dimenticato di pressurizzare la cabina

Immediatamente dopo l’atterraggio si è scoperto che le hostess si erano dimenticate di pressurizzare la cabina e che, quindi, la pressione all’interno era in costante e rapida diminuzione. Questo ha causato il malessere ed il sanguinamento dei passeggeri. Sebbene il tempestivo intervento del personale di bordo e di quelli di terra abbia evitato conseguenze peggiori, l’incidente è al vaglio della polizia locale e della commissione dell’aviazione civile indiana.

Il personale a bordo del volo è stato immediatamente sospeso dal servizio da parte della compagnia aerea, in attesa che le indagini sull’accaduto stabiliscano con esattezza cosa è successo. Infuriati i passeggeri che sui social si sono lamentati per l’accaduto accusando il personale di bordo di poca professionalità e quello di terra di inettitudine.

