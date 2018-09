Bimba osserva una leonessa, la reazione dell’animale è da brivido – VIDEO

Una bimba esaltata dalla vista di una leonessa allo zoo la osserva estasiata, quando gira le spalle l’animale ha una reazione da brivido.

Un video girato allo Zoo di Peoria (Illinois, USA) e pubblicato sul web da Laura Benoit mostra come i leoni possano essere pericolosi anche in un momento di relativa tranquillità. Nelle immagini infatti si vede la figlia della donna che contenta di vedere la fiera leonessa comincia a saltare e battere le mani sul vetro per attirare la sua attenzione. La leonessa, in principio sdraiata su una roccia che si trova sul fondo del proprio habitat, si incuriosisce e dopo essersi alzata si avvicina a piccoli passi verso il vetro protettivo.

Inizialmente i genitori della piccola pensano che il leone stia guardando una preda, ma non immaginano che la preda che il felino stava puntando fosse proprio la loro piccola. Quando la bimba si gira verso i genitori, infatti, la leonessa scatta in maniera brusca e si infrange contro il vetro nel tentativo di colpire quella che aveva individuato come una preda. La piccola, spaventata, si mette a piangere e cerca la protezione dei genitori.

Leonessa cerca di aggredire una bimba allo zoo

Nel commentare l’accaduto la madre della bambina ha spiegato che non si sarebbe attesa un simile comportamento dal leone, il quale evidentemente ha visto nella piccola una facile preda. Poi parlando della reazione della piccola ha spiegato: “Inizialmente si è messa a piangere perché non si attendeva di vedere la leonessa così vicina, dopo pochi minuti ha ricominciato a ridere come se nulla fosse accaduto”.



