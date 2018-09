Confessione shock di Lory del Santo: “Mio figlio si è suicidato”

Lory Del Santo fa una confessione shock davanti alle telecamere di ‘Verissimo’, dicendo che il figlio Loren, scomparso un mese fa, si è suicidato.

La vita di Lory Del Santo è costellata di tragedie, era il 1991 quando il suo primo figlio (avuto con il musicista Eric Clapton) cadde da un grattacielo di New York perdendo la vita a soli 4 anni. Otto anni dopo Lory ha partorito Loren, bambino avuto da un uomo la cui identità non è mai stata rivelata. Il ragazzo sembrava crescere bene e nel 2016, a 17 anni, aveva deciso di trasferirsi a Miami.

In quella occasione il ragazzo aveva spiegato alla madre di non voler tornare in Italia e di trovarsi bene nella metropoli in Florida: “Lavoro soprattutto per non far mancare nulla a mio figlio. È importante che studi e capisca cosa vuole fare nella vita. Loren è fantastico, mi rende felice e a scuola prende sempre ottimi voti”, aveva dichiarato in quel periodo Lory.

La morte di Loren e la confessione di Lory Del Santo: “Si è ucciso”

Dopo aver appreso della morte del figlio, Lory si è chiusa nel silenzio stampa per elaborare il lutto. Le circostanze della morte del ragazzo non erano state condivise ai media, ma oggi, a distanza di un mese, l’attrice ha confessato cosa è successo davvero: “Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale” (dichiarazione rilasciata all’Ansa). Della tragedia la diva parlerà in esclusiva questo sabato nel salotto di ‘Verissimo‘, occasione in cui spiegherà la decisione di partecipare al ‘Grande Fratello Vip’: “Potrebbe essere una terapia”.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews