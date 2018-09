È nato Pietro, il bimbo di Gianluca, sopravvissuto per miracolo al disastro del Ponte Morandi  

È nato Pietro, figlio del sopravvissuto del ponte

, 29enne sopravvissuto per miracolo al disastro del Ponte Morandi.

Gianluca Ardini era rimasto aggrappato per 4 ore al furgone dopo un volo di 40 metri dal ponte appena crollato. A circa un mese da quel sanguinoso disastro, nel quale hanno perso la vita decine di persone, per Gianluca e la sua compagna arriva il regalo più bello: il loro piccolo.

Gianluca racconta che in quelle ore interminabili, appeso fra la vita e la morte nel suo furgone sullo strapiombo del ponte distrutto, non aveva in mente che una cosa: il suo bambino. Pensava al suo bambino che presto sarebbe nato, alla sua compagna all’ottavo mese di gravidanza che lo aspettava a casa, pensava che non poteva morire.

“Non potevo morire, dovevo vivere per mio figlio”

Così, racconta, la sua speranza e la sua forza in quei momenti terribili sono stati proprio questi pensieri: la sua famiglia. “Non potevo morire, dovevo resistere, devo farlo per lui”.

Il 29enne è ancora convalescente nel reparto di ortopedia all’ospedale San Martino. Il 14 agosto, nella tragedia del ponte, ha rimediato il bacino rotto e una frattura scomposta della spalla. Il suo bambino è nato un minuto prima della mezzanotte del 14 settembre, all’ospedale Evangelico di Voltri. Il neonato e la madre sono in buona salute.

