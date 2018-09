Giovedì 20 settembre 2018: stasera in Tv Non dirlo al mio capo 2, Pechino Express, Mission: Impossible – Rogue Nation e Amici come noi

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 20 settembre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Molte le serie tv in onda stasera e i film, di seguito potrete trovare trame e trailer, in tal modo potrete decidere in anticipo cosa guardare. Naturalmente, la programmazione potrebbe subire alcuni cambiamenti, ma questo noi non possiamo saperlo con largo anticipo. Su Rai 2 torna Pechino Express, le 8 coppie dell’adventure-game di Rai Due sono pronte. Quest’anno le mete previste sono il Marocco, la Tanzania e la Repubblica Sudafricana, sempre sotto lo sguardo di Costantino della Gherardesca.

Stasera in TV, giovedì 20 settembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Non dirlo al mio capo 2

23:40 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Pechino Express Avventura in Africa

23:30 – Stracult Live Show

Rai 3

21:15 – Truth – Il prezzo della verita’

23:30 – TG3 Linea notte estate

Rete 4

21:25 – W l’Italia

00:34 – Il trucido e lo sbirro

Canale 5

21:26 – Mission: Impossible – Rogue Nation

00:01 – The 33

Italia 1

21:25 – Amici come noi

23:20 – Cattivi vicini

La 7

21:15 – Piazzapulita

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:00 – UEFA Europa League Dudelange – Milan

23:00 – UEFA Europa League Postpartita Live

01:00 – Silent Trigger

Cielo

21:15 – XXX

23:30 – L’attenzione

Iris

21:00 – Ispettore Callaghan: il caso Scorpio e’ tuo

23:14 – J. Edgar

Stasera in TV, giovedì 20 settembre: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Truth – Il prezzo della verita’ (Rai 3): L’anchorman Dan Rather ha quasi terminato di lavorare per le news della CBS quando realizza un reportage che testimonia come il presidente George W. Bush sia ricorso alle conoscenze e ai legami di famiglia per evitare di prestare servizio nella guerra del Vietnam. Il suo lavoro avra’ ripercussioni sia nella sua sfera professionale e privata sia in quella politica.