Pubblicità Dash, è polemica sul web per la presenza di Totti ed un presunto messaggio subliminale a favore del PD

A furia di ripetere il mantra “e allora il PD?”, la gente ha preso a vedere il PD dappertutto.

Anche una pubblicità della Dixan, con Francesco Totti come protagonista, è divenuta pretesto per le proteste di alcuni solerti consumatori, capaci di individuare nella pubblicità del propodotto POD (che esiste in tutto il mondo) un tentativo di diffusione di un messaggio sublimianle (se la gente fosse così attenta anche a verificare le fonti delle notizie che condivide, il web sarebbe un posto migliore).

Questa una summa dei commenti pubblicati sulla fanpage della Dixan sotto il video di presentazione del prodotto, che vi proponiamo in coda:

“Pupone mio pensa al calcio lascia fuori la politica …E palese che questa sia una pubblicità. A favore della sx …un messaggio subliminale x menti deboli”

“La pubblicità è ingannevole, leggete bene quello che c’è scritto, oltre ad essere un messaggio per pubblicizzare un prodotto usato per le lavatrici è anche un messaggio politico pro-PD che il calciatore vuole far capire a tutti che lui vota PD. La risposta è proprio in quella frase!”

“si ma se notate bene ..e un messaggio occulto.

perche se ……tra la P…X…..D….

ALLA.VISTA VIENE LETTA COSI…

IO ……P..D…E TU??????

ATTENTO FRANCE CHE TE STANNO A INCASTRA……”

La nostra speranza è che i commenti – quasi tutti ad opera di utenti capitolini – siano ironici e noi s’abbia difficoltà a coglierla. Oggi giorno, sui social, non si sa mai chi trolla e chi no.

