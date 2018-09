Follia nella Grande Mela: donna accoltella tre bambini in un asilo

Attimi di follia nella Grande Mela, questa mattina la polizia di New York ha trovato 3 bambini e 2 adulti accoltellati all’interno di un asilo nido, si sospetta di una donna, anch’essa ferita.

Una donna di 52 anni, dipendente di un asilo nido nel Queens (New York) è sospettata di aver accoltellato due uomini e tre bambini all’interno della struttura. A comunicarlo alla stampa è la polizia della città statunitense dopo aver trovato i corpi sanguinanti all’interno della struttura. La donna, trovata con ferite di coltello che si ritiene siano state auto inflitte, è stata posta in stato di arresto e portata in ospedale per ricevere delle medicazioni.

Follia nella Grande Mela, accoltellati 3 bambini:ecco le loro condizioni

Le vittime sono un collega della donna, un bambino, due bambine ed il padre di uno dei piccoli. Al momento non è chiaro quali siano le condizioni delle vittime: se in un primo momento si pensava che la donna li avesse uccisi, con il passare delle ore si è scoperto che questi erano feriti ma che allo stesso tempo l’intervento della polizia era stato fondamentale per salvare loro la vita. Solo una delle due bambine, infatti, pare sia in gravi condizioni. L’accaduto si è verificato intorno alle 3:30 del mattino (ora locale), non sono note le cause che hanno spinto la donna a compiere un simile gesto, ma ci sono pochi dubbi sulla sua colpevolezza.

