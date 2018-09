Moto si schiantano in curva, muoiono padre di famiglia e giovane studente

Due moto si schiantano in curva nell’oristanese, nulla da fare per Antonio, un padre di famiglia, e Tommaso uno studente di appena 18 anni.

Tragedia stradale a Fordongianus (Oristano): due moto che percorrevano la stessa curva in direzioni opposte si sono scontrate frontalmente in maniera violenta. I conducenti dei mezzi a due ruote non hanno fatto in tempo a frenare, l’impatto li ha sbalzati a diversi metri di distanza dal luogo dell’impatto e l’urto con il suolo è stato loro fatale.

Gli automobilisti che in quel momento stavano percorrendo la statale 388 ed hanno assistito allo scontro, hanno immediatamente chiamato i soccorsi, nella speranza di salvare la vita ai due ragazzi. A nulla è servito l’arrivo delle ambulanze: uno dei due motociclisti era già morto a causa dell’impatto, mentre l’altro è morto prima che lo potessero trasportare in ospedale.

Moto si schiantano in curva: nulla da fare per Antonio e Tommaso

Secondo quanto riferito dalle fonti locali le due vittime erano entrambe originarie di Fordongianus. Antonio (36 anni) era un operaio che svolgeva dei lavori saltuari con una moglie ed un figlio piccolo, Tommaso invece aveva compiuto da poco 18 anni e si apprestava a frequentare l’ultimo anno di liceo Mariano IV ad Oristano.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews