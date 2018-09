Schianto choc fra Smart e moto: morti un ragazzo ed una ragazza, gravissimo un 58enne

Schianto choc, morti due ragazzi, grave un 58enne

Schianto choc nella notte aUnacausando la morte di un ragazzo ed una ragazza molto giovani.

Il terribile incidente è avvenuto lungo la circonvallazione di Milano in zona piazza Tripoli, in viale Ergisto Bezzi, incrocio con via Marostica. Il terribile schianto è avvenuto verso le tre di mattina.

Un ragazzo di 29 anni ed una ragazza di 23 anni, entrambi su una motocicletta, sono morti dopo essersi schiantati contro una Smart nera. Emiliana Colitto e Marco Forlano i nomi delle vittime. Il ragazzo è morto sul colpo, la giovane purtroppo è deceduta qualche ora dopo in ospedale Niguarda nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarle la vita.

Versa in condizioni gravissime l’uomo di 58 anni che stava guidando la Smart ed è stato portato in codice rosso all’Humanitas.

Lo schianto è stato violentissimo

Lo schianto, a desumere dalle prime constatazioni, è stato violentissimo. Infatti la moto praticamente ha sfondato la Smart ed è finita sul marciapiedi dove si è incastrata in piedi, fra un paletto ed un palo della luce. Per il giovane alla guida della moto non c’è stato nulla da fare.

La ragazza era ancora viva al momento dei soccorsi ma è deceduta in ospedale.

Le indagini sulla dinamica del tragico incidente sono affidate agli agenti della Polizia locale del capoluogo lombardo.

Per ora pare che uno dei due conducenti abbia attraversato l’incrocio con il semaforo rosso.