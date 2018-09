Scomparsa Denise Pipitone: a distanza di 14 anni possibile svolta nel caso

Negli ultimi 14 anni nessun indizio ha condotto ad una pista che permettesse il ritrovamento di Denise Pipitone, adesso potrebbe esserci una svolta nel caso.

Scomparsa il primo settembre del 2004 all’età di 4 anni mentre si trovava a Mazara del Vallo con i genitori, Denise Pipitone non è mai stata trovata. L’unica pista plausibile percorsa dagli inquirenti in questi anni era il possibile coinvolgimento della sorellastra di Denise, Jessica Pulizzi, indagata per sequestro di persona e poi assolta. Dopo la sua assoluzione, le indagini hanno subito una fase di blocco ed i genitori della bambina sono rimasti per anni in attesa di conoscere novità su quanto accaduto alla figlia. A distanza di 14 anni, però, potrebbe esserci una svolta nel caso.

Scomparsa Denise Pipitone, svolta nel caso?

La novità viene condivisa a ‘Pomeriggio 5‘ da un’inviata del programma condotto da Barbara D’Urso. La giornalista ha spiegato che i Ris di Messina starebbero analizzando approfonditamente le impronte digitali nei luoghi che Denise frequentava solitamente, per cercare di scoprire gli ultimi spostamenti della bambina prima di scomparire nel nulla.

Non è la prima volta che nel corso delle indagini si procede all’analisi delle impronte della piccola, ma prima d’ora non si poteva procedere all’estrazione del dna da queste (possibilità offerta dall’evoluzione tecnologica). Insomma i risultati di queste nuove analisi potrebbero offrire una pista dalla quale far ripartire le indagini.

