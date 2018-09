Venerdì 21 settembre 2018: stasera in Tv Tale e quale Show, Criminal Minds, Sole a catinelle e Rambo 2 la vendetta

Anche oggi, venerdì 21 settembre 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Diversi i film questa sera, di seguito trovate trame e trailer. Su Tv 8 in prima serata potrete vedere il meglio di X Factor 9 Le Audizioni. Su Italia 1 va in onda Tale e Quale Show, una gara fra vip che dovranno imitare in tutto e per tutto dei personaggi celebri del mondo della canzone, reinterpretando i loro brani in diretta e sottoponendosi poi al giudizio dell’immancabile giuria. Continuate quindi a leggere per scoprire quali film e programmi andranno in onda stasera 21 settembre.

Stasera in TV, venerdì 21 settembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Tale e quale Show

23:55 – TV7

Rai 2

21:20 – Criminal Minds – Decolliamo

23:45 – TG 2 Punto di Vista

Rai 3

21:15 – Non é un paese per giovani

23:15 – TG3 Linea notte estate

Rete 4

21:25 – Quarto grado

00:30 – Grand tour d’italia – Sulle orme delle eccellenze

Canale 5

21:26 – Sole a catinelle

23:16 – Come ammazzare il capo 2

Italia 1

21:25 – Rambo 2 – La vendetta

23:20 – Arma letale 2

La 7

21:15 – Propaganda Live

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – X Factor 2018 Audizioni

23:45 – Master – Chef Italia 7

Iris

21:00 – Romanzo criminale

23:54 – Non ti muovere

Cielo

21:15 – Scandalosa Gilda

23:15 – L’orgasmo infinito

Stasera in TV, venerdì 21 settembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Non é un paese per giovani (Rai 3): Se ne stanno andando. Tutti. E insieme a loro se ne va la bellezza, l’avventura, l’entusiasmo, l’amore e il futuro del nostro paese. Sono i ragazzi italiani, tecnologicamente connessi tra di loro come mai prima ma sparpagliati nel mondo alla ricerca di un luogo dove diventare grandi…

Sole a catinelle (Canale 5): Checco, un padre di famiglia che vende aspirapolveri, promette al figlio Nicolo’ di portarlo in vacanza qualora venga promosso a scuola con una pagella perfetta. Poiche’ Nicolo’ si impegna con tutto se stesso per essere promosso a pieni voti ma i soldi in famiglia sono pochi, Checco decide di mantenere a modo suo la promessa fatta…