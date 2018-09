Incidente terribile, morto 43enne

Un’altra serata terribile sulle strade italiane. L’ennesimo incidente mortale è avvenuto ieri sera a Cogliate, nel monzese, dove un uomo di 43 anni è deceduto per le ferite riportate in seguito al terribile schianto.

L’incidente si è verificato intorno alle 21 in via Piave. Lungo la strada stava procedendo una moto guidata proprio dall’uomo di 43 anni. Ad un certo punto, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato violentemente contro una vettura, che è risultata guidata da un giovane di soli 20 anni.

Lo schianto durante un’inversione di marcia

I primi rilievi effettuati dalla polizia locale, intervenuta sul luogo del disastro, sembrano confermare che il ventenne fosse intento a svolgere un’inversione di marcia con la sua auto. L’impatto con la motocicletta, molto violento, sarebbe avvenuto proprio in quel momento.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono subito giunti i sanitari del 118 nel tentativo di salvare la vita al 43enne. Già dai primi soccorsi si è capito che le sue condizioni erano praticamente disperate. L’uomo è stato portato in ospedale a Garbagnate Milanese, ma ogni tentativo da parte dei medici si è rivelato vano.

Nel terribile scontro è rimasto ferito lievemente anche l’automobilista 20enne, accompagnato a Saronno per accertamenti.

