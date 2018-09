Non sa come curare sua moglie e vende la macchina: dopo 12 anni la bellissima sorpresa- VIDEO

Il gesto del texano Wesley Ryan non è stato dimenticato dai figli Jeni e Jake Ryan che per ringraziarlo di tutto hanno ricomprato, per lui, la stessa macchina

Texas. Non sapeva come trovare i soldi necessari per pagare le cure della moglie, gravemente malata. Così Wesley Ryan ha deciso, per amore della sua famiglia, di dar via “Christine”, l’automobile che l’uomo tanto adorava guidare. Sono trascorsi 12 anni da quel drammatico momento ma i figli di Wesley, Jeni e Jake, non hanno dimenticato e hanno voluto ringraziare il loro papà in maniera speciale.

La storia di Wesley Ryan e della sua famiglia è talmente commovente da essere riuscita ad arrivare ovunque, anche oltreoceano. Una famiglia americana oggi fortunata ma che ha vissuto- superandoli- momenti davvero difficili e drammatici. Ecco la loro storia.

Nel 2006 Laura Ryan, moglie di Wesley e madre di Jeni e Jake Ryan, scoprì di avere un grave tumore alle ovaie. Wesley decise così di vendere la sua amata automobile, una Ford Mustang bianca del 1993. L’uomo adorava quella macchina, tanto da averle dato anche un nome: Christine. Per amore della sua famiglia, ovviamente più importante di tutto, Ryan decise di vendere la macchina e di ricavare un gruzzoletto con cui pagare le costose cure di Laura. Oggi quell’orribile momento è stato ampiamente superato perché Laura Wesley è guarita dal suo male.

Nessuno, però, in famiglia ha dimenticato il gesto d’amore compiuto da Wesley Ryan e così i suoi due figli, con la complicità della mamma, si sono adoperati per fare al padre un’immensa sorpresa. Dopo un periodo di ricerca, Jake e Jeni Ryan sono riusciti a trovare il nuovo proprietario della Ford Mustang del padre e a ricomprarla.

I tre hanno poi fatto di tutto per rendere tutto perfetto: hanno sistemato l’auto in un parcheggio e lì hanno condotto Wesley, opportunamente bendato. Quando l’uomo ha visto la sua Christine è esploso in una gioia incontenibile. I figli hanno filmato la scena e l’hanno postata su Facebook. Vi riproponiamo anche noi il video di questa gioia inattesa e così tanto meritata.

