“O reddito di cittadinanza o purghe”: il presunto audio di Rocco Casalino scuote il Governo

Casalino, gira un audio shock

Rocco Casalino è sempre più al centro delle polemiche. Dopo la pubblicazione del compenso riservato al portavoce del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha sollevato forti critiche nei confronti del Movimento 5 Stelle che ha fatto dell’abbattimento dei costi della “casta” un cavallo di battagli fin dagli albori, Casalino si ritrova con un’altra grana.

Stavolta a metterlo spalle al muro è un registrazione che sta girando parecchio nelle redazioni italiane. La voce sembra proprio quella dell’ex concorrente del Grande Fratello, e l’argomento è il reddito di cittadinanza su cui è in corso uno scontro tra il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, e il suo omologo all’Economia, Giovanni Tria.

Per Casalino “è colpa dei tecnici”

“O ci trovano i 10 miliardi del c… per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell’ Economia”. Parole durissime, con tanto di imprecazioni, che testimonierebbero una volta di più come il M5S sia molto urtato dalle posizioni intraprese da Tria negli ultimi giorni.

Nei confronti del ministro dell’Economia era stato già fin troppo chiaro Luigi Di Maio: “Un ministro serio deve trovare i soldi per il reddito di cittadinanza”. In realtà, secondo Casalino, il problema non sarebbe tanto Tria ma i tecnici: “C’è una serie di persone, lì da decenni, che proteggono il solito sistema e non ci fanno capire dove si possono trovare nel bilancio questi 10 miliardi del c…”.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: