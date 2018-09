Domenica 23 settembre: stasera in Tv Amore Criminale, Baciato dalla fortuna, Victoria e Edge of tomorrow

Newnotizie.it vi fa scoprire cosa andrà in onda stasera in tv, 23 settembre 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro: si tratta del palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Potrete scegliere oggi tra programmi, serie tv e molti film. Su Canale 5 va in onda l’attesa seconda stagione della acclamata serie che racconta la vita e le passioni della Regina Victoria d’Inghilterra. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera domenica 23 settembre 2018 in prima e seconda serata.

Rai 1

20:35 – Che Tempo Che Fa

00:05 – Speciale Tg1

Rai 2

21:00 – N.C.I.S. Il vaso di Pandora

21:45 – N.C.I.S. New Orleans Il vaso di Pandora

22:30 – La Domenica Sportiva

Rai 3

21:25 – Amore Criminale

23:55 – Sopravvissute

Rete 4

21:27 – Baciato dalla fortuna

23:19 – L’amico del cuore

Canale 5

21:20 – Victoria – Figlia di un soldato

23:21 – Pressing

Italia 1

21:20 – Edge of tomorrow – Senza domani

23:35 – Ex machina

La 7

20:35 – Non e’ l’Arena

01:15 – Tg La7

Tv 8

21:15 – Moto – GP GP Aragona (Gara)

23:15 – X Factor 2018 Audizioni

Iris

21:01 – Black dog

23:01 – The Watcher

Cielo

21:15 – Brooklyn’s Finest

23:15 – Scandalosa Gilda

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Baciato dalla fortuna (Rete 4): Gaetano, vigile urbano napoletano trapiantato al Nord, conduce un’esistenza travagliata ed e’ pieno di debiti. Quando una sua amica, da sempre innamorata di lui, gioca la schedina vincente del superenalotto, Gaetano la sposa. Cio’ che non sospetta e’ che la vincita e’ stata data in beneficenza.

Edge of tomorrow – Senza domani (Italia 1): In un futuro prossimo i Mimic, una super razza aliena, hanno attaccato la Terra, distruggendo le citta’ e lasciando una scia di milioni di vittime umane. Feroci, brutali, armati e dotati di straordinarie capacita’ telepatiche, non hanno incontrato nessuno in grado di fermarli fino al giorno in cui gli eserciti di tutto il mondo decidono di unire le loro forze per un ultimo disperato tentativo di resistenza.

Black dog (Iris): Jack Crews è uscito da poco dalla prigione. A casa lo aspettano la moglie e la figlioletta. Jack vorrebbe non fare più la vita di prima, ma le necessità quotidiane lo stringono. Cosi accetta di mettersi alla guida di un camion che deve partire da Atlanta e tornare in città, con un carico che lui non conosce: deve limitarsi a fare l’autista con un altro accanto e una scorta dietro. Lungo la strada, il gangster Red cerca di fermarli.