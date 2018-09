Gravissimo sinistro tra una moto e un’auto, morto un centauro di 26 anni

È successo a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani (Sicilia). La vittima si chiamava Giuseppe Scotto ed era un panettiere

Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina sulla Strada Stradale 187, nella zona di Delaga Secca. Siamo in Sicilia, in provincia di Trapani, e l’incidente ha coinvolto una moto e un’automobile. Il giovane uomo che si trovava a bordo della moto, un panettiere di 26 anni di nome Giuseppe Scotto, ha perso la vita.

Incidente stradale a Castellammare del Golfo, il sinistro avvenuto durante una manovra

Erano le 10:30 di questa mattina quando un’automobile, una Fiat punto bianca, si è scontrata contro la motocicletta guidata dal 26enne Giuseppe Scotto. Alla guida della vettura un uomo di 65 anni originario proprio di Castellammare del Golfo. Nello scontro Giuseppe Scotto, originario di Partinico, ha perso la vita.

Pare che tutto sia accaduto durante una manovra compiuta dall’automobilista. Quando l’uomo ha cercato di imboccare una strada laterale, “ha tagliato la strada” alla moto di Giuseppe Scotto che viaggiava nella corsia di marcia opposta, in direzione San Vito Lo Capo. Fatto sta che il giovane non è riuscito ad evitare la macchina dell’uomo e si è schiantato contro la fiancata della vettura.

Giuseppe Scotto è morto sul colpo, mentre l’automobilista è ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti della Polizia Municipale dovranno chiarire la dinamica dell’incidente e capire se la responsabilità sia dell’anziano, che potrebbe non aver rispettato la precedenza della motocicletta, o del giovane defunto, che potrebbe non aver rispettato i limiti di velocità imposti da quel tratto di strada.

Maria Mento

