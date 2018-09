Quando l’arte fa male: Marina Abramovic aggredita a Firenze a margine di una sua mostra- VIDEO

Marina Abramovic, la famosa artista di origine serba, ha subito un’aggressione di un uomo che ha utilizzato un quadro per colpirla alla testa. L’uomo è stato fermato

Palazzo Strozzi (Firenze). Questa mattina, mentre lasciava Palazzo Strozzi, l’artista serba naturalizzata americana Marina Abramovic ha subito una singolare aggressione da parte di un uomo. La donna è stata colpita in testa da un quadro di carta, intelaiato in una cornice di legno, raffigurante la stessa Abramovic. Sconosciuti i motivi del gesto.

Marina Abramovic aggredita a Firenze, l’artista sta bene ma è rimasta scossa

Una gran baraonda, alla presenza di numerose persone, quella che si è formata intorno alla figura di Marina Abramovic. Questa mattina, la donna – che con la sua arte si occupa di indagare le interazioni esistenti tra artista e pubblico– è stata aggredita da un uomo all’uscita di Palazzo Strozzi. L’artista stava lasciando il Palazzo: qui, in questo periodo, a Firenze si può visitare una sua esposizione antologica.

È stato girato un breve video dell’aggressione in cui si vede la Abramovic con al collo la cornice del quadro di carta, precedente rotto dall’aggressore che l’ha centrata in pieno, sulla testa. L’artista è stata poi liberata dal quadro dai membri dello staff e l’aggressore è stato fermato. L’arma utilizzata è un quadro realizzato con della carta ed inquadrato da una cornice di legno. La carta, che sostituiva la tela, recava un disegno del volto della stessa Marina Abramovic, realizzato direttamente dall’aggressore.

L’aggressore è un uomo di 51 anni originario della Repubblica Ceca. Si tratta, a quanto pare, di un sedicente artista e sembra anche che il 51enne abbia già messo in atto– in passato- delle aggressioni simili. La Abramovic, visibilmente scossa, ha voluto parlare con lui per chiedergli il perché di tale gesto. L’uomo non ha proferito parola.

Maria Mento

