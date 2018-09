Rapina in una villa, momenti di terrore per una famiglia: due coniugi seviziati dai rapinatori

È successo a Carminiello di Lanciano, in provincia di Chieti. Quattro rapinatori hanno preso di mira un medico, la moglie ed il figlio diversamente abile



Carlo Martelli, la moglie Niva Bazzan e il loro figlioletto diversamente abile sono stati aggrediti e seviziati nella notte da un gruppo composto da quattro rapinatori che hanno preso di mira la loro villa, a scopo di rapina. La coppia ha subito percosse e torture ed i due, adesso, sono stata ricoverati in ospedale: i rapinatori si sono accorti dell’assenza della cassaforte che stavano cercando e hanno dato sfogo alla loro rabbia, lasciando però illeso il figlio della coppia.

Rapina in una villa a Chieti, la donna ha subito il taglio di un orecchio

Una famiglia molto ben vista e ben conosciuta a Carminiello di Lanciano (Chieti), grazie al contributo professionale dato dal capofamiglia Carlo Martelli (medico cardiovascolare in pensione e fondatore di Anfass, un’associazione che accoglie ed aiuta le famiglie di persona con disabilità), è stata aggredita nella notte da quattro rapinatori che sono penetrati nella loro abitazione con l’intenzione di compiere un furto.

Il fattaccio è accaduto intorno alle ore 04:00 del mattino e la prigionia della famiglia è durata due ore. I rapinatori- tutti e quattro incappucciati– sono riusciti ad entrare in casa da una grata che li ha condotti nella taverna sotterranea. Da qui si sono spostati, salendo, verso il piano abitati della villa.

I malviventi hanno legato i coniugi e hanno iniziato a cercare in tutte le stanze una cassaforte che però, diversamente da quanto pensavano, non c’era. La scoperta ha fatto scattare la violenza: a farne le spese sono stati Carlo Martelli e soprattutto la moglie Niva Bazzan, alla quale i rapinatori hanno tagliato il lobo dell’orecchio destro. Da questa furia è stato risparmiato il figlio disabile della coppia.

Per cercare di salvare il salvabile, i ladri sono riusciti a farsi consegnare le carte di credito e tre di loro, a bordo di una Nissan Yaris bianca di proprietà della signora Bazzan, si sono recati allo sportello bancomat di una filiale BNL per prelevare quanto più possibile. Nel frattempo il quattro rapinatore era rimasto in villa, per sorvegliare i coniugi Martelli. Riconsegnate le carte di credito, i quattro si sono dati alla fuga.

Verso le ore 06:00 Carlo Martelli è riuscito a liberarsi e a dare l’allarme, riuscendo ad avvertire il fratello che vive nella villa accanto. Allertate anche le forze dell’Ordine: indagano sui fatti gli agenti della Squadra Mobile di Chieti e gli uomini del commissariato di Lanciano. In quanto ai coniugi, sono stati ricoverati in Ospedale.

Sconvolto Mario Pupillo, sindaco del piccolo centro ma anche amico, a titolo personale, della famiglia Martelli. Mario Pupillo ha rilasciato una dichiarazione nella quale condanna l’accaduto, esprime vicinanza e solidarietà ed auspica che la giustizia possa agire celermente. Eccone uno stralcio: “Quanto accaduto la scorsa notte è una barbarie che non ha precedenti nel nostro territorio. La brutale violenza con la quale sono stati colpiti due nostri concittadini, nella propria casa, è indegna di un Paese civile e merita la risposta più celere possibile da parte delle forze dell’ordine e degli organi di giustizia. (…)”.

Maria Mento

