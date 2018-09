Il lupo mannaro esiste? Una presunta apparizione della misteriosa creatura sarebbe avvenuta nei boschi- VIDEO

La mitologica creatura, un essere umano condannato a trasformarsi in lupo durante il plenilunio, sarebbe apparsa a due ragazzi mettendoli in fuga

Due ragazzi, una gita temeraria da compiere nei boschi in piena notte, l’apparizione di un essere spaventoso che li mette in fuga. Sembrano gli ingredienti perfetti per una storia horror da scrivere per ragazzi ed invece è quanto successo ad una coppia di giovani amici: i due asseriscono di aver avvistato il lupo mannaro.

L’avvistamento del lupo mannaro, il video finisce su YouTube

Due giovani ragazzi anglofoni si sono avventurati alla scoperta dei boschi in notturna, nella speranza di incontrare animali particolari che è possibile avvistare quando cala l’oscurità. Portato con sé tutto l’occorrente, comprese una videocamera per immortalare le varie scoperta ed una torcia elettrica per illuminare il cammino, la coppia di amici ha iniziato il percorso incontrando un serpente ed una rana.

Proprio nel momento in cui stavano per desistere e per tornare a casa, una strana creatura ha fatto capolino da dietro un albero; gli avventurieri si sono talmente tanto spaventati da essere messi velocemente in fuga. Sul momento i due amici si sono anche chiesti di cosa si fosse potuto trattare e sono giunti alla conclusione di aver assistito ad una delle rarissime apparizioni del lupo mannaro. Il video che sono riusciti a girare è finito su YouTube, sull’account dell’utente Freddy Z, e sta raccogliendo numerosi consensi da parte di coloro i quali sono convinti dell’esistenza del leggendario uomo lupo.

Nel video, della durata di circa 1:38 minuti e che anche noi vi proponiamo, si vede il terreno erboso del bosco, illuminato dalla torcia, e si sentono i due amici parlare. Poi, verso la fine della registrazione, l’inquadratura di un tronco d’albero e qualcosa d’indefinito che si muove al di là di esso, con i due amici che- atterriti- non possono fare altro che allontanarsi a passo più che svelto.

