Incidente stradale mortale sulla A21, coinvolte tre persone: ci sono morti e feriti

L’incidente ha avuto luogo ieri sera, intorno alle ore 22:30, all’altezza di Pontevico, in provincia di Brescia. Un’automobile si è ribaltata

Nell’ennesimo incidente stradale mortale che si è verificato ieri sera sull’autostrada A21 sono rimaste coinvolte tre persone: un uomo, la sua compagna e la figlia di 14 anni. Tutti e tre viaggiavano a bordo di un’automobile che si è ribaltata. L’uomo è rimasto ucciso sul colpo; ferite la donna e la ragazzina che viaggiavano con lui. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente.

Incidente stradale mortale sulla A21, distrutta una famiglia di Bergamo

Ieri sera, al 196esimo km dell’autostrada A21 in direzione Brescia, una famiglia residente nel bergamasco è stata distrutta per sempre. L’automobile sul quale viaggiavano una coppia e la figlia di 14 anni si è ribaltata, uccidendo sul colpo l’uomo che si trovava alla guida. La donna e la figlia sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco.

La ragazzina è stata sbalzata fuori dall’automobile per la violenza dell’impatto: è stata soccorsa, in loco, dall’ambulanza ed è stata ricoverata agli Spedali Civici di Brescia, dove è stata trasportata in elisoccorso. L’adolescente ha subito vari traumi facciali ed addominali, e per questo motivo si trova ricoverata nel reparto di rianimazione pediatrica.

La Polizia stradale è intervenuta per chiarire la dinamica dei fatti. Pare, dalle prime notizie giunte, che la macchina abbia sbandato, schiantatosi a lato della carreggiata. Lo schianto avrebbe poi causato il ribaltamento, ma i motivi che possano aver portato il conducente ad uscire di strada sono al momento sconosciuti.

Maria Mento

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news:

http://bit.ly/NewNotizieNews