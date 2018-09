Rom minorenni in fuga su auto rubata: investono una donna. “Abbiamo visto la morte in faccia”

Rom rubano l’auto e investono una donna a Roma

Due rom minorenni, di 14 e 15 anni, hanno investito una donna dopo una fuga sull’auto rubata. Il fatto è avvenuto a Roma, in via Casilina, dove due rom di 14 e 15 anni hanno seminato il panico, rubando una vettura e travolgendo una donna di 49 anni.

Lail cui nome è Sandra, è stata, la più grave alla gamba. Non è in pericolo di vita. Ladella donna, di 69 anni,con l’auto rubata per un soffio.

I due rom sono già noti alle forze dell’ordine nonostante la giovane età. Vivono in un campo ad Est di Roma. Hanno confessato di aver rubato l’Alfa Romeo nel pomeriggio, a Zagarolo, paese in provincia di Roma. Probabilmente intendevano portarla in un capannone, smontarla e rivenderne i pezzi, anche se agli agenti hanno detto di averla sottratta “per poterci fare un giro”.

“Abbiamo visto la morte in faccia”

In ogni caso i due hanno rischiato di uccidere le due donne che stavano passeggiando lungo la strada.

“Mia sorella stava passeggiando con nostro cugino, come fanno spesso nel pomeriggio. In quel tratto di strada non c’è il marciapiedi, ma un guard-rail che quell’auto ha preso in pieno” racconta Massimo, fratello di Sandra.

“Abbiamo visto la morte in faccia” ha raccontato la cugina della vittima. “Mi sono passati con la ruota sopra la gamba, è stato terribile” lamenta Paola, la vittima.

I due rom sono stati portati in ospedale per fare test su alcol o droghe eventualmente assunti.

