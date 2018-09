Una coppia beccata su Google Maps mentre lo sta facendo. Ma la realtà è un’altra

Coppia “beccata” su Google Maps. Ma…

Google Maps ha catturato una coppia nel bel mezzo di quella che sembrava a tutti gli effetti una situazione intima, ma che invece si è rivelata tutt’altro.

L’app è utilizzata ogni giorno da milioni di persone per esplorare luoghi nascosti in tutto il mondo. Oltre a fornire un servizio di cartografia 3D, Google Maps consente anche agli utenti di cogliere alcuni momenti divertenti, tanto che alcune persone hanno anche deciso di cimentarsi in finte risse da strada o “striptease” improvvisati.

E’ proprio il caso di una coppia intenta ad “amoreggiare” sulla spiaggia, almeno all’apparenza.

La donna indossa un bikini e un cappello scuri, mentre l’altra metà indossa un berretto bianco.

Le stava solo spalmando la crema solare

A prima vista, sembra che l’uomo cerchi di “palpare” l’interno coscia e il sedere della donna. Ma le cose non sono come sembrano. Ad uno sguardo più attento, appare chiaro come l’uomo si stia avvicinando alla donna per strofinarle la crema solare sulla pelle.

Niente situazioni “hot”, quindi, ma un semplice e comunissimo gesto, tipico delle spiagge. Tuttavia, di tanto in tanto su Google Maps vengono immortalate scene spinte, come nel caso di una donna impegnata nella pratica del sesso orale sulla spiaggia di Nopparat Thara, in Tailandia.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: