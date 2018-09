16enne scomparso da 8 giorni: il mistero si risolve col più drammatico degli epiloghi

Il 16enne scomparso dal bolognese il 17 settembre scorso è stato ritrovato dalle forze dell’ordine. Il mistero sulla sua scomparsa si risolve purtroppo con il più tragico degli epiloghi.

Lo scorso lunedì 17 settembre, Giuseppe era uscito di cada di mattina e non aveva fatto più ritorno. I genitori, preoccupati che gli fosse successo qualcosa, hanno sporto denuncia ai Carabinieri e a partire dal giorno successivo sono cominciate le ricerche. La famiglia dell’adolescente aveva anche condiviso un post sui social nella speranza che qualche coetaneo avesse notizie sul figlio, ma nessuno ha risposto al disperato appello.

Con il passare dei giorni il mistero della scomparsa di Giuseppe si è fatto più intricato, i Carabinieri hanno rinvenuto il suo motorino, un ‘Phantom 12′ rosso, nei pressi di Castello di Serravalle (Bologna) nascosto tra dei cespugli e poco più avanti c’erano il suo giubbotto nero ed il portafoglio. I ritrovamenti avevano sollevato ipotesi preoccupanti che, malauguratamente, sono state confermate dal ritrovamento di quest’oggi.

Carabinieri trovano il corpo del 16enne scomparso in un pozzo

Dato che il motorino e gli oggetti personali del ragazzo sono stati trovati a Castello di Serravalle, le ricerche sono proseguite nei dintorni del paese emiliano. Oggi il corpo senza vita di Matteo è stato trovato all’interno di un pozzo in località Tiolà (frazione di Valsamoggia). Il cadavere del giovane era stato nascosto all’interno della struttura in pietra che misura 3/4 metri. Gli investigatori ritengono che il sedicenne possa essere stato ucciso ed hanno aperto un’indagine per omicidio. Nei prossimi giorni verrà effettuata un’autopsia sul cadavere per trovare possibili indizi e accertare le cause della morte.

