Follia al volante: autista fa guidare il bus a dei ragazzini, il minore ha 11 anni – VIDEO

Il video in cui un’autista dello scuolabus fa guidare dei ragazzini ha fatto il giro del web. La donna (27 anni) è stata licenziata ed arrestata.

L’autista di uno scuolabus, una ragazza di 27 anni, è stata fermata dalla polizia perché faceva guidare il bus per brevi tratti ad alcuni dei ragazzini che avrebbe dovuto accompagnare a scuola. La ragazza è stata quindi arrestata per negligenza nei confronti dei minori sotto la sua tutela. Quanto vi raccontiamo è accaduto a Valparaiso (Indiana, Stati Uniti) e per fortuna, durante l’insano esperimento, nessuno dei ragazzi è rimasto ferito. Secondo quanto si apprende dai media locali la ragazza ha permesso a tre ragazzi, rispettivamente di 11, 13 e 17 anni di guidare il mezzo per brevissimi tratti per poi riprendere il controllo del bus.

Autista lascia guidare tre studenti minorenni, il video che la incastra

Nessuno, al di fuori del bus, si era accorto di quanto successo, ma uno degli studenti a bordo del mezzo ha deciso di filmare la scena e pubblicarla su Twitter, mettendo nei guai la giovane autista. Nel video in questione si sente la ragazza che dice ad uno dei ragazzini: “Non dirlo agli altri adulti”, quindi gli da consigli su come approcciarsi alla guida: “Ecco la prima cosa che devi fare e mettere il piede sul freno”. Una volta condiviso sul web il video è arrivato all’attenzione dei genitori che hanno denunciato l’autista alla polizia.

Wheels on the bus go round and round, round and round, Boone grove bus driver let’s a middle schooler drive, middle schooler drive. pic.twitter.com/IdF4zRkhRG — Casey✨ (@_caseyweber) 21 settembre 2018

