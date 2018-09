Foto shock da marte: il Curiosity fotografa un alieno uscire da un rifugio – VIDEO

In un video tratto dalle riprese del Curiosity Rover sembra apparire il volto di un alieno all’interno di una strana costruzione rocciosa sulla superficie di Marte.

Le ultime riprese del marsrover hanno fornito nuovo materiale per gli amanti delle cospirazione, specialmente per gli alienisti, categoria molto nutrita a cavallo tra gli anni ’90 ed i 2000 ed oggi in forte diminuzione (sarà stata colpa di X-Files). Nelle immagini in questione si vede in lontananza, in una valle rocciosa, qualcosa di simile ad un rifugio scavato nella pietra. A primo acchito e razionalmente si direbbe che si tratta semplicemente di una roccia che il vento ha scavato in quella insolita forma, ma i cacciatori di misteri hanno indagato sulle immagini notando una strana ombra che si stagliava in una fenditura del presunto rifugio.

Strana figura all’interno di un rifugio di roccia su Marte, si tratta di un alieno?

La curiosità è stata evidenziata in un video pubblicato sul canale ‘UFOmania‘ e l’autore della clip ci invita ad osservare con attenzione cosa si vede zoomando l’immagine: quando l’inquadratura si avvicina in effetti sembra esserci un’apertura nell’ammasso roccioso all’interno della quale pare proiettarsi un ombra. Zoomando ancora appare quello che potrebbe sembrare un volto e, per gli autori del video e alcuni utenti del web, non vi è dubbio che si tratti della prova dell’esistenza di una razza aliena.

Uno degli utenti, infatti, commenta in questo modo le immagini appena viste: “Mentre cercavo le immagini mandate dal Rover Curiosity da Marte, mi sono imbattuto in questa curiosa costruzione o rifugio dalla quale sbuca da una finestra un marziano”. Credere o meno che si tratti realmente di un marziano è un esercizio che preferiamo lasciare a chi osserva le immagini che vi riportiamo in calce alla notizia.

