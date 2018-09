Paura sull’autostrada, cartello cade sulla carreggiata a causa del fortissimo vento: tragedia sfiorata 

Tragedia sfiorata a Nola, cartellone cade sulla strada

Tragedia sfiorata a Nola, dove un cartellone stradale è caduto sulla carreggiata a causa del fortissimo vento. Sono stati attimi di paura sulla 7bis Villa Literno-Nola, dove il vento ha abbattuto un tabellone stradale che è precipitato sulla carreggiata, in mezzo alle auto.

Le raffiche di vento molto violente, che questa mattina hanno flagellato la regione, hanno così fatto cadere il cartello all’altezza dello svincolo dell’A1 direzione Nola. Il fatto è avvenuto attorno alle 7 di questa mattina, quando l’arteria era abbastanza trafficata. Il cartellone ha ceduto, come da foto, ed è caduto in mezzo alla strada, proprio sulla carreggiat.

Si è conficcato nella carreggiata

Il cartellone, sorretto da una trave d’acciaio, è caduto in mezzo alla carreggiata e si è conficcato sull’asfalto, nella corsia di sorpasso. Fortunatamente in quel momento sotto la sua zona non transitava alcun veicolo, o le conseguenze avrebbero potuto essere tragiche.

Per liberare la strada, i poliziotti della Stradale della sezione di Napoli, Distaccamento di Nola in attesa dell’arrivo degli operai ANAS.

Sempre in Campania oggi il vento forte ha causato disagi. Ora come ora non si registrano casi gravi, ma molte chiamate da parte della cittadinanza ai Vigili del Fuoco per tegole divelte o alberi pericolanti. Il forte vento era stato annunciato dalla Protezione Civile e l’allerta resta anche per i prossimi giorni.

