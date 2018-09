Elena Santarelli aggiorna i fan sul tumore del figlio: “La battaglia non è finita”

Elena Santarelli torna a parlare della malattia del figlio per aggiornare i fan sulle sue condizioni.

Dal giorno in cui la diagnosi infausta ha travolto le loro vite, Elena Santarelli e Bernardo Corradi hanno mostrato un lato più umano al pubblico. Via i fronzoli e tanta concretezza per il bene del loro amato Tommaso che sta lottando con coraggio ma che ha ancora una lunga strada davanti, una strada che ad Elena non fa più paura: “La nostra battaglia non è ancora finita ma noi siamo molto fortunati. Non sono arrabbiata, anzi, sono contenta di aver vissuto questo passaggio”, spiega la showgirl in un’intervista concessa ad ‘F‘. Quanto successo al figlio ha cambiato radicalmente la Santarelli che adesso si sente una persona più completa: “Da certe esperienze si esce trasformati. So che non sarò più quella di prima, ma so anche che sono diventata una persona migliore”.

Elena Santarelli: “Tommaso è forte, Bernardo ha assorbito il duro colpo”

Non solo lei ma anche il marito Bernardo è uscito profondamente cambiato da questo anno difficile. Elena spiega che l’ex bomber della Lazio ha avuto bisogno di più tempo per elaborare la brutta notizia ma che ora è pronto a lottare con decisione: “Con le dovute eccezioni, la verità è che le donne per la loro straordinaria forza si sobbarcano sulle spalle il peso maggiore”. L’intervista si conclude con un aggiornamento sulle condizioni di Tommaso: “E’ un bambino forte, fa una vita normale, corre, gioca”.

