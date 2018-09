La ONG sfida Salvini: “Bloccheremo Decreto Sicurezza”. Ma l’UE dà l’OK al Decreto  

Ong sfida Salvini, ma UE dice ok a Decreto

La ONG sfida Salvini, minacciando di “bloccare il Decreto Sicurezza”, all’indomani della sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri: è stato approvato all’unanimità.

Il Decreto promosso dall’Europa

: faremo di tutto perla sua conversione in legge” sbraitaItalia. Il siparietto è andato in onda a Quarta Repubblica, in presenza di Salvini. Il quale invece ne ha approfittato per spiegare a cosa serve il Decreto.

Il Decreto è stato anche promosso dalla Commissione Europea.

“Non lo vediamo completamente fuori luogo” è stato il commento della Commissione. Del resto il Decreto, ad esempio, riduce solo a tre ipotesi standard la concessione della protezione umanitaria (istituti dal governo Prodi), come già avviene nella maggior parte d’Europa. Il decreto a prima vista è “non una cattiva mossa”, secondo l’Europa.

Soddisfatto Salvini: “Una volta tanto a Bruxelles, invece di dire no con pregiudizio, a qualcosa che arriva dall’Italia hanno letto e hanno capito che si tratta di maggiore sicurezza, perché non si parla solo di immigrazione ma di lotta alla mafia, di vigili del fuoco, di straordinari delle forze dell’ ordine… Sono contento che chi lo ha letto lo ha condiviso. Leggo gente che critica, che non ha letto neanche due righe. Perché dice cose che manco ci sono scritte lì dentro”.

