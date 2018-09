Mercoledì 26 settembre 2018: stasera in tv Io che amo solo te, Il segreto, Cinquanta sfumature di grigio e Transformers 4

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 26 settembre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Rai 1

21:25 – Io che amo solo te

23:20 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Cars 2

23:00 – 90 Minuto

Rai 3

21:15 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – Il segreto

23:07 – Angelica 2013

Canale 5

21:22 – Cinquanta sfumature di grigio

23:53 – Pressing

Italia 1

21:25 – Transformers 4 – L’era dell’estinzione

00:36 – Kick-ass 2

La 7

21:15 – Caccia a Ottobre Rosso

23:55 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – Che fine hanno fatto i Morgan?

23:30 – Agente 007 – Licenza di uccidere

Cielo

21:15 – Piranha 3D

23:15 – The Boob Cruise – In crociera con le maggiorate

Iris

21:00 – 58 minuti per morire – Die Harder

23:48 – Ricercati – ufficialmente morti

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Io che amo solo te (Rai 1): Polignano a Mare. Ninella, una vedova 50enne considerata la piu’ bella sarta del paese, e’ da sempre innamorata di don Mimi’, ma non ha mai potuto coronare il suo sogno d’amore con lui. Il destino, pero’, le riserva una sorpresa inaspettata: sua figlia Chiara, infatti, sposera’ Damiano, proprio il figlio di don Mimi’.