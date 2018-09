Belen con un altro? Iannone replica – decisamente scocciato – su Instagram

Belen con un altro? Il fidanzato (ormai di lungo corso, dato che la storia va avanti da due anni) Andrea Iannone non ci sta e risponde per le rime al settimanale ‘Chi’ che – nel numero uscito ieri – ha svelato la rottura tra il motociclista e la showgirl argentina, aggiungendo che Belen starebbe già con un altro (questo l’identikit della nuova fiamma: un procuratore sportivo proprietario di alcuni locali a Ibiza con cui avrebbe passato il giorno del compleanno).

E per replicare, Iannone ha deciso di affidarsi alle stories di Instagram: “Mi sembra che ora si stia esagerando attribuendo a Belen storie con altri uomini… oggi addirittura più di uno, in nome del più bieco gossip per vendere qualche copia in più senza nessun rispetto per una donna che ha il solo ‘torto’ di essere famosa. Esistono anche semplicemente amicizie, Belen è una donna dai sentimenti seri, veri ed una madre. Quindi basta. Dico alla gente di non credere a tutto ciò che viene propinato“.

Così Iannone, di fatto, smentisce le voci di rottura.

Come aveva fatto d’altra parte la stessa Belen qualche giorno fa, sempre attraverso Instagram: “Belen incinta, Belen lascia, Belen, Belen, Belen… Grazie per le vostre assidue attenzioni”, aveva scritto la bella argentina, scocciata per i costanti pettegolezzi sul suo conto (bisogna pur dire che senza questi pettegolezzi probabilmente non sarebbe il personaggio noto che è divenuto).

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News.

Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news:http://bit.ly/NewNotizieNews