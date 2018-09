Giovedì 27 settembre 2018: stasera in Tv Non dirlo al mio capo 2, Pechino Express, L’ultima tempesta e Big Show

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 27 settembre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Molti i film in onda stasera, di seguito potrete trovare trame e trailer, in tal modo potrete decidere in anticipo cosa guardare. Naturalmente, la programmazione potrebbe subire alcuni cambiamenti, ma questo noi non possiamo saperlo con largo anticipo. Su Rai 2 va in onda Pechino Express, le 8 coppie dell’adventure-game di Rai Due sono pronte. Quest’anno le mete previste sono il Marocco, la Tanzania e la Repubblica Sudafricana, sempre sotto lo sguardo di Costantino della Gherardesca. Stasera in TV, giovedì 27 settembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata Rai 1 21:25 – Non dirlo al mio capo 2

23:35 – Porta a Porta Rai 2 21:20 – Pechino Express Avventura in Africa

23:30 – Stracult Live Show Rai 3 21:15 – Il diritto di uccidere

23:05 – Miss Sarajevo Rete 4 21:25 – W l’Italia

00:34 – La banda del trucido Canale 5 21:21 – L’ultima tempesta

23:42 – L’intervista Mediaset Italia 1 21:25 – Big Show

00:10 – Selvaggi 1995 La 7 21:15 – Piazzapulita

01:00 – Otto e Mezzo Tv 8 21:30 – Faster

23:15 – A testa alta Cielo 21:15 – The One

23:15 – Desideri, voglie pazze di tre insaziabili ragazze Iris 21:00 – Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan

23:30 – Space Cowboys Stasera in TV, giovedì 27 settembre: trame e curiosità dei film in onda stasera Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web. Il diritto di uccidere (Rai 3): Helen Mirren, Aaron Paul e Alan Rickman in un thriller sul lato oscuro della guerra tecnologica. Usando dei droni telecomandati, una task force sta per sferrare un attacco letale contro una base di terroristi islamici, ma nei pressi del bersaglio c’e’ una bambina innocente… L’ultima tempesta (Canale 5): L’ultima tempesta, film con Casey Affleck e Chris Pine in cui una petroliera si ritrova ad affrontare la furia del mare: l’equipaggio dovrà lottare per la propria vita, in attesa che arrivino i soccorsi. Faster (Tv 8): Un ex carcerato si mette alla ricerca degli uomini che hanno tradito il fratello, provocandone la morte, durante una rapina anni fa. Nel corso della sua missione vendicativa gli si mettono alle calcagna un attempato poliziotto e un killer egocentrico. The One (Cielo): L’agente di polizia Yulaw e’ costretto a ingaggiare una lotta davvero senza quartiere contro un altro se stesso che vive in una dimensione parallela. Il poliziotto e’ determinato a eliminare il suo doppio per impadronirsi anche delle sue forze e diventare in questo modo l’essere assoluto. Infatti basta interrompere il flusso tra i vari doppi per assumere una forza sovrumana. Gli agenti Roedecker e Funsch tentano di impedire che cio’ accada. Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan (Iris): Mentre l’ispettore Callaghan di San Francisco viene esonerato dal servizio per i suoi metodi violenti, una squadra della morte elimina un sindacalista e molti intoccabili…