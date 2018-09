Incidente stradale mortale tra auto e moto, ancora una vittima sulle strade italiane

È successo a Polpenazze del Garda, piccolo Comune italiano in Provincia di Brescia, in Via Lago Lucone poco dopo le ore 08:00 di questa mattina

Un 39enne siciliano, originario di Agrigento, ha perso la vita stamane a Polpenazze del Garda. L’uomo si trovava in sella alla sua moto quando si è scontrato contro un Suv, in Via Lago Lucone. A nulla sono valsi i soccorsi: il giovane uomo è deceduto ancor prima di arrivare in ospedale.

Incidente stradale a Polpenazze sul Garda, illeso l’uomo alla guida del Suv

Un motociclista di 39 anni, siciliano di origini ma da tempo residente a Gavardo, ha perso la vita oggi in Via Lago Lucone (Polpenazze del Garda). Il dramma è avvenuto in prossimità di un incrocio, quando il motociclista ha incontrato un Suv Dodge Nitre con il quale si è scontrato. Il 39enne si stava recando verso Salò.

Sul luogo sono tempestivamente intervenuti i soccorsi, con i volontari del Garda Salò e un’automedica, e così il motociclista è stato trasportato, inutilmente, in ospedale. L’uomo è deceduto prima di arrivare nella struttura ospedaliera. Completamente illeso l’uomo alla guida del Suv, un uomo di 49 anni.

La Polizia Stradale di Salò si è attivata al fine di comprendere la chiara dinamica del sinistro mortale. Ancora non si hanno notizie più certe ma pare che la moto abbia colpito la fiancata del Suv, distruggendola. Si tratta, finora, del 58esimo decesso di un motociclista in provincia di Brescia dall’inizio dell’anno fino ad oggi. Quasi eguagliato il numero delle vittime dello scorso anno, pari a 59.

