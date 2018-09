L’incredibile storia di un politico di estrema destra tedesco: rapisce una 13enne e la fa schiava, in Sicilia

Storia surreale quella svelata da ‘Chi l’ha visto?’ sul politico tedesco di estrema destra che ha plagiato, rapito e fatta schiava una 13enne, obbligandola a vivere per 5 anni in Sicilia.

Scomparsa da Friburgo 5 anni fa (quando era appena una 13enne) insieme ad un uomo di 53 anni, Maria ha chiamato qualche giorno fa la famiglia dicendo di trovarsi a Milano e di voler tornare a casa. Quando è andata via di casa, Maria Henselmann era in contatto da due anni con un uomo di 40 anni più grande di lei, convinta che si trattasse di un ragazzo di appena 15 anni di nome Carletto.

Carletto, di cui lei si era nel frattempo innamorata senza averlo mai visto, le aveva detto che doveva scappare e l’ha convinta a seguirlo. Solo quando si sono incontrati (almeno secondo quanto rivelato dalla ragazza alle autorità) ha scoperto che il ragazzo con cui chattava era in realtà Bernhard Manfred Haase, un politico tedesco di estrema destra. A quel punto è stata costretta a seguirlo con la forza e a fingersi sua figlia per 5 anni.

Rapisce una ragazzina di 13 anni e si nasconde in Sicilia

L’uomo aveva deciso di rapire la ragazza nel momento in cui la moglie aveva scoperto la tresca con la minorenne e lo aveva denunciato. Con la polizia sulle sue tracce, Bernard ha convinto Maria ad incontrarlo e poi ha lasciato il Paese. I due sono stati per un breve periodo in Polonia e poi hanno fatto rotta per l’Italia, giungendo infine in un piccolo paese della Sicilia, Licata.

Bernard ha pensato che fosse il posto perfetto per nascondersi e si è stabilito nel paesino vivendo di lavoretti di fortuna. La comunità li ha accolti a braccia aperte fornendo loro tutto l’aiuto di cui avevano bisogno, senza sospettare mai che in realtà la ragazza non fosse la figlia dell’uomo. Compiuti 18 anni Maria si è decisa a fuggire da quella prigionia, una settimana dopo la polizia ha arrestato Bernard Haase, sempre a Milano.

