Scuola infestata dai fantasmi? Agente di sicurezza scopre qualcosa dopo aver guardato un video- VIDEO

È successo lo scorso fine settimana, durante un turno serale di un agente di sicurezza che lavora presso una scuola di Chicago. Ecco cosa c’era nel video incriminato

Chicago (Stati Uniti d’America). Jay Brown, professione agente di sicurezza impiegato presso una scuola di Chicago, stava normalmente svolgendo il suo turno di lavoro serale quando ha creduto di aver avvistato un fantasma che si aggirerebbe per le aule dell’istituto. Jay Brown ha visionato i nastri registrati dalle telecamere di sicurezza ed è rimasto sconvolto da ciò che ha visto (o che crederebbe di aver visto).

Scuola infestata dai fantasmi, le dichiarazioni dell’agente di sicurezza

A Chicago ci sarebbe una scuola infestata dai fantasmi. Parola di Jay Brown, impiegato nell’istituto come agente di sicurezza, che si dice sicuro di aver avvistato uno spirito che si aggira di notte tra le aule dell’edificio. Ma- com’era scontato che fosse- nessun membro della sua famiglia è disposto a credere alla storia che l’uomo va raccontando dal week end appena trascorso.

Jay Brown stava proprio svolgendo un turno di lavoro in notturna quando ha avuto la percezione di trovarsi in compagnia di un fantasma. Per avere una prova tangibile, e farsi quindi credere dai suoi cari, l’uomo è tornato a scuola il giorno dopo per visionare le riprese delle telecamere di sorveglianza. Rimanendo a bocca aperta per quanto era stato registrato sui nastri.

Nel video si vede una strana “palla di luce bianca” che si muove avvicinandosi sempre più alla zona dove la telecamera è stata montata. L’agente di sicurezza ha preso il video e lo ha caricato sulla sua pagina Facebook, ottenendo più di un milione e 400mila visite. Vi riproponiamo il video, che mostra tutta l’incredulità dell’uomo e la sua reazione a metà strada tra lo stupore e lo spavento.

Maria Mento

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news:

http://bit.ly/NewNotizieNews