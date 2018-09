Violento schianto moto – autobus di linea al semaforo: muore motociclista 43enne, si cercano testimoni

Terribile incidente nella notte a Torino: un motociclista 43enne ha perso la vita a seguito di un incidente stradale alla periferia nord del capoluogo piemontese (in via Bologna angolo corso Novara – di seguito l’esatto punto dell’incidente tratto dalle mappe di Google Maps).

L’uomo – alla guida di una Yamaha – si è schiantato ad un semaforo contro un autobus di linea (un 2 fuori servizio) che stava rientrando in deposito (proprio la manovra del mezzo – che ha svoltato per andare verso il deposito di corso Tortona – avrebbe causato l’impatto): per il motociclista non c’è stato nulla da fare, nonostante il pronto intervento dei sanitari. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia municipale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le forze dell’ordine sono frattanto alla ricerca di testimoni (chi avesse visto l’incidente può chiamare allo 01101126510) che possano fornire informazioni utili per capire chi non ha rispettato il semaforo, perfettamente funzionante al momento del drammatico impatto.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News.

Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news:http://bit.ly/NewNotizieNews