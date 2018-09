Come fanno gli italiani a ricevere il nuovo iPhone X a soli 1€: occhio alla truffa

“Ciao a Tutti! :) Qualche giorno fa c’è stata una pubblicità in televisione che ti permetteva di vincere un iPhone X 256GB per soli 1€ rispondendo a 4 domande correttamente! :)

Ho poi scoperto che non devi far altro che inserire il codice “WRT256PSN” su Google, cliccare sul primo link nei risultati e leggere questo articolo per saperne di più. È molto semplice! <3 Ieri ho ricevuto per posta un pacco che conteneva il nuovo iPhone X! Meglio sbrigarsi, la promozione è fino a domani! :)"

Scorrendo la mia timeline, mi sono imbattuto in questo messaggio.

Ho deciso quindi di seguire il consiglio e ho ricercato “WRT256PSN” su Google.

Mi sono quindi imbattuto in un articolo intitolato “Come fanno gli italiani a ricevere il nuovo iPhone X a soli 1€”, ospitato da un giornale online inesistente (cliccando sui vari link nell’header, si viene riportati ad un sito in inglese).

Ho deciso di procedere oltre, cliccando su un ulteriore link nell’articolo e mi sono trovato dinnanzi ad una pagina come la seguente (il cui timer riparte da 59 minuti e 59 secondi ogni volta che si ricarica la pagina)

Ovviamente, non ho compilato il form (e vi invito a non farlo).

Lì per lì, ho pensato che la truffa fosse legata al fatto di regalare i dati personali. Quindi, ho fatto una ricerca ulteriore cercando ‘Candyonclick’ (la presunta azienda pubblicitaria organizzatrice del concorso) e mi sono imbatto in un articolo di adnkronos che cita la pagina ufficiale della polizia postale su Facebook

Insomma, ricercate prima. E ricordate, nessuno dà niente per niente: tantomeno un iPhone X (valore di mercato: 1189 euro per la versione base).