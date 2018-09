Incidente mortale: anziane travolte in pieno centro storico

Tragico incidente stradale nel centro di Pojana Maggiore: due donne anziane sono state travolte da un’auto mentre attraversavano la strada.

Due anziane sorelle hanno perso la vita questa mattina a Pojana Maggiore mentre attraversavano la strada. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 11:00 di questa mattina, una Polo grigia non stava procedendo in via Matteotti quando, giunta nei pressi di un attraversamento pedonale, ha travolto due donne anziane che in quel momento si trovavano in mezzo alla strada nei pressi delle strisce.

Donne anziane investite a Pojana Maggiore: l’arrivo dei soccorsi

Immediatamente dopo l’accaduto sono stati chiamati i soccorsi, le donne infatti erano in gravi condizioni . Sul luogo dell’incidente sono giunte le ambulanze della Suem, i Vigili del Fuoco e la Polizia locale. Purtroppo il tentativo di soccorrerle non è andato a buon fine, le ferite riportate durante l’incidente erano troppo gravi e le due donne sono morte sul luogo del sinistro.

Una volta ultimate le operazioni di soccorso la polizia municipale si è occupata di effettuare i rilevamenti del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non è chiaro se l’automobilista stesse andando troppo veloce per fermarsi o se le due donne hanno attraversato all’improvviso senza guardare chi stesse passando in quel momento.

