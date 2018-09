“Punitelo, deve soffrire”: così la madre di uno dei banditi di Lanciano

Interni: Scopri cosa accade Oggi in Italia

Non ha pietà per il figlio la madre di Alexandru Bogdan arrestato per la violenta rapina di Lanciano ed una volta informata delle accuse incita le forze dell’ordine a punirlo.

Dopo la violenta rapina nella villa di Lanciano, Alexandru Bogdan era riuscito a sfuggire alla polizia appena in tempo. I suoi complici, invece, erano stati tutti arrestati quella sera, ma nessuno di loro aveva denunciato il capo banda. Le vittime, dal canto loro, erano convinte che l’uomo a capo della banda di rapinatori fosse italiano, nel sentirlo parlare, infatti, non avevano notato alcuna inflessione che potesse condurre ad uno straniero e per un periodo, la polizia è andata alla caccia di un cittadino italiano.

Catturato Alexandru Bogdan, la madre: “Deve soffrire, punitelo”

I sospetti degli investigatori sono presto ricaduti su Bogdan, gli agenti seguivano le sue tracce da tempo ed erano certi che non si fosse allontanato troppo, rimanendo nel casertano, più precisamente a Casal del Principe. Per due giorni, prima dell’arresto, attendevano che facesse una mossa falsa e si muovesse da quello che ritenevano il suo rifugio, quando lo ha fatto, seguendo il gps dell’auto che ha utilizzato per spostarsi, lo hanno seguito e lo hanno arrestato mentre era intento a rivendere parte della refurtiva (al polso aveva ancora un orologio sottratto la sera della rapina).

Quando la madre è stata informata dagli agenti che il figlio era colpevole delle atrocità commesse ai danni dei proprietari della villa rapinata a Lanciano, la donna non ha avuto alcuna remora nell’incoraggiare le forze dell’ordine a perseguirlo: “È stato lui? È stato mio figlio? Punitelo, deve soffrire come ha fatto soffrire quelle persone”.

