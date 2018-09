Venerdì 28 settembre 2018: stasera in Tv Tale e quale Show, Criminal Minds, Cado dalle nubi e Rambo 3

Anche oggi, venerdì 28 settembre 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Diversi i film questa sera, di seguito trovate trame e trailer. Su Tv 8 in prima serata potrete vedere il meglio di X Factor 9 Le Audizioni. Su Italia 1 va in onda Tale e Quale Show, una gara fra vip che dovranno imitare in tutto e per tutto dei personaggi celebri del mondo della canzone, reinterpretando i loro brani in diretta e sottoponendosi poi al giudizio dell’immancabile giuria. Continuate quindi a leggere per scoprire quali film e programmi andranno in onda stasera 28 settembre.

Stasera in TV, venerdì 28 settembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Tale e quale Show

23:55 – TV7

Rai 2

21:20 – Criminal Minds 13

23:45 – TG2 Punto di Vista

Rai 3

21:15 – The Startup – Accendi il tuo futuro

23:05 – Il Prezzo

Rete 4

21:25 – Quarto grado

00:30 – Grand tour d’italia – Sulle orme delle eccellenze

Canale 5

21:21 – Cado dalle nubi

23:22 – Grande Fratello Vip 2018

Italia 1

21:25 – Rambo 3

23:30 – Arma letale 3

La 7

21:15 – Propaganda Live

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – X Factor 2018 Audizioni

23:45 – Master – Chef Italia 7

Iris

21:00 – Le Crociate

00:01 – L’ultimo inquisitore

Cielo

21:15 – Laure

23:15 – Science, Sex and the Ladies

Stasera in TV, venerdì 28 settembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

The Startup – Accendi il tuo futuro (Rai 3): Inventare una app e svoltare: e’ quello che accade a Matteo Achilli, diciannovenne romano, che esasperato dall’ennesima ingiustizia subita, inventa un social network che fa incontrare domanda e offerta di lavoro in modo innovativo. All’inizio nessuno crede al progetto e molti sono i falchi pronti ad approfittare di lui.

Cado dalle nubi (Canale 5): Cantautore molto originale si trasferisce dalla Puglia a Milano per cercar fortuna dopo che è stato lasciato dalla fidanzata. A Milano lo ospita il cugino che cerca di nascondere di essere gay. A Milano Checco conosce Marika ed è amore a prima vista per entrambi, l’unico ostacolo sembra essere il padre di Marika, un leghista pieno di pregiudizi.