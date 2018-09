Drammatico incidente nella notte. Un 41enne è morto sul colpo

Grave incidente, morto 41enne

Ancora una nottata da incubo sulle strade italiane. Anche ieri sera si è verificato l’ennesimo incidente che ha provocato una vittima e alcuni feriti.

Il tutto è accaduto sulla tangenziale di Sondrio, dove lo scontro tra due vetture ha portato ad un bilancio davvero molto pesante. Un uomo di 41 anni, residente in Valtellina, ha perso la vita in seguito al tragico incidente.

Nello schianto sono rimaste ferite altre tre persone: una di queste, una donna, risulta ricoverata all’ospedale di Sondrio in gravissime condizioni.

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando le forze dell’ordine: al momento non sono emerse novità rilevanti. Si sta cercando anche di capire se l’incidente sia avvenuto sotto l’effetto di sostanze alcoliche o di stupefacenti da parte di chi era alla guida.

Due feriti trasportati in codice rosso

Sul luogo del disastro, che ha visto anche il coinvolgimento di un terzo veicolo, sono giunti i sanitari del 118, che hanno immediatamente soccorso le persone ferite ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al 41enne. Due feriti sono stati trasportati in codice rosso (uno all’ospedale di Sondrio e agli Ospedali Civili di Brescia) e uno in giallo (all’ospedale di Sondrio).

Sul posto sono giunti anche i carabinieri e la polizia stradale che hanno provveduto ad effettuare i rilievi.

